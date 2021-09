El Chapo : la planque du baron de la drogue proposée à la loterie au Mexique

Estimée à 155.000 euros, la maison d'El Chapo est mise en jeu dans une loterie mexicaine. Assez modeste, c'est la salle de bain qui attise toutes les curiosités. C’est là que se trouve la baignoire dissimulant, à l’aide d’un mécanisme la surélevant, le tunnel reliant plusieurs maisons.

En 2014, Joaquin "El Chapo" Guzman a fui cette maison lorsque des marines mexicains l'encerclaient. Aujourd'hui, le trou sous la baignoire qui lui a permis de rejoindre des tunnels semble avoir été rebouché. Une couche de peinture blanche a été passée et la maison est prête pour un nouvel occupant.

Le tirage aura donc lieu pendant la fête de l'indépendance du Mexique, le 15 et 16 septembre. C'est la première fois que la loterie nationale mexicaine offre des biens. Les recettes seront reversées aux athlètes olympiques mexicains.

Cette loterie mexicaine compte également des lots plus extravagants, comme une maison de 3 000 m2 ayant appartenu à Amado Carrillo Fuentes, ancien chef du cartel de Juarez décédé en 1997. Avec ses neuf chambres, sa piscine, son jacuzzi, et sa salle de fête, elle est estimée à plus de 3 millions d’euros.



Deux millions de billets de loterie ont été mis en vente au prix de 250 pesos, soit environ 10 euros.