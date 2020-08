Côtes-d'Armor : un homme mis en examen pour le meurtre de sa compagne

publié le 16/08/2020 à 18:29

Un homme de 43 ans a été mis en examen à Saint-Brieuc pour meurtre aggravé sur concubine, et placé en détention provisoire, a-t-on appris dimanche 16 août auprès du parquet de la préfecture des Côtes-d'Armor.

L'homme, qui était en état d'ébriété au moment des faits, a reconnu lors de sa garde à vue avoir porté un coup de couteau sur sa compagne "sans intention de la tuer", a déclaré Grégory Martin-Dit-Neuville, substitut du procureur, tout en précisant que le coup avait été porté "au niveau du cœur".

La victime, âgée de 43 ans également, a été retrouvée morte par les pompiers et la gendarmerie, allongée sur le sol de la cuisine et le corps ensanglanté, dans la nuit de jeudi à vendredi. Une information judiciaire a été ouverte. "Le mis en cause a été mis en examen pour meurtre aggravé sur concubin et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc", a indiqué le substitut du procureur.

Il devait purger une peine de prison après une condamnation à 10 mois de prison ferme en juin pour des violences sur sa compagne commises fin avril. Fin juillet, le juge d'application des peines avait en effet refusé une demande d'aménagement de peine.