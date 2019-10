Côtes-d'Armor : un chauffeur de camion meurt enseveli sous des abats de porcs

publié le 06/10/2019 à 05:20

Rarissime et tragique accident dans les Côtes-d'Armor. À Saint-Jacut-du-Mené, près de Loudéac, un chauffeur de poids lourd a perdu la vie dans de terribles conditions samedi 5 octobre. Peu avant midi, l'homme s'est retrouvé coincé sous son chargement de restes d'abats de porcs.

Patron de sa propre entreprise, le conducteur de 61 ans aurait heurté la ridelle de son camion benne en tentant d'ouvrir manuellement son véhicule, selon le journal local Le Télégramme. Il se serait alors effondré sur le sol et son chargement, des restes de porcs qu'il ramenait de l'abattoir de Kermené, lui serait tombé dessus.

Malgré l'intervention des pompiers et du Same, le sexagénaire en arrêt cardio-respiratoire n'a pas survécu. Une enquête a été ouverte et une autopsie est prévue lundi 7 octobre à l'institut médico-légal Rennes pour déterminer les causes exactes du décès.