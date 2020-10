publié le 12/10/2020 à 16:41

Près de Paimpol, dans une maison en pierre, les gendarmes ont découvert une scène insoutenable le 6 février 2016. Lino, 16 mois, est retrouvé gisant sur un lit, ensanglanté avec une blessure au cou. Sa mère âgée de 37 ans est jugée ce lundi 12 octobre à Saint-Brieuc.

Quelques temps avant cette épouvantable découverte, la mère de Lino a téléphoné à une amie afin de lui raconter qu'elle venait de tuer son bébé et qu'elle s'était entaillée les veines pour tenter de mettre fin à ses jours, rappelle France Bleu. L'accusée était d'ailleurs enceinte de cinq mois au moment des faits.

Lorsqu'à l'époque, les experts ont examiné cette mère de six enfants, ils ont parlé d'"épuisement psychique aigu" et d'un "contexte familial compliqué". Le procès doit durer cinq jours et l'accusée s'est présentée libre avec un bracelet électronique à son procès.