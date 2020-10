Costa Rica : 20 personnes mortes intoxiquées au méthanol

et AFP

publié le 18/10/2020

Le Costa Rica déplore vingt décès suite à des intoxications au méthanol. Les victimes avaient toutes consommé des boissons frelatées au méthanol, a indiqué le ministère de la Santé samedi 17 octobre.



Les premiers décès par intoxication au méthanol ont été enregistrés au début du mois octobre dans le quartier populaire de La Carpio, dans la partie ouest de San José. Depuis, les autorités sanitaires et policières étaient en alerte. Au total, 52 cas suspects d'intoxication ont été recensés dans différentes régions du pays. Les personnes intoxiquées avaient consommé de l'alcool de canne, connu sous le nom de guaro, a précisé le ministère dans un communiqué.

Jeudi 15 octobre, les autorités sanitaires costaricaines ont déclenché une alerte sanitaire concernant le guaro de la marque Fiesta Blanca. Cette boisson est soupçonnée d'être vendue frelaté avec du méthanol.

Finalement, 49 établissements commerciaux ont été inspectés par le ministère de la Santé et la police locale. Des échantillons de guaro ont été prélevées puis soumises à des analyses de laboratoire. Jeudi et vendredi, la police costaricaine a saisi plus de 14.000 bouteilles dans les locaux de la société de distribution Guaro Fiesta Blanca, a souligné le communiqué.