publié le 18/08/2019 à 18:26

Depuis quelques jours, les sapeurs-pompiers se retrouvent en première ligne. En pleine intervention, ils se font voler leurs véhicules, comme cela a été le cas à Aix-en-Provence vendredi 16 août, alors qu'ils tentaient de sauver la vie d'un homme. Autre exemple samedi 17 août pendant les férias de Dax, où un homme ivre a voulu s'emparer de leur ambulance.

"C'est une problématique quotidienne, nous devons faire face à de plus en plus de violences qu'elles soient verbales ou physiques", confie au micro de RTL André Goretti, président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers. "Nous avons parfois à faire à des victimes malades mentales, excédées, et on en vient à des mots et à des agressions", poursuit-il.

Une défiance qui pourrait s'expliquer par le port de l'uniforme, qui "représente l'État et l'État dérange pour certains citoyens", explique André Goretti. Il dénonce par ailleurs un "total mépris" du gouvernement "vis-à-vis de notre cahier revendicatif". Nous n'avons eu "aucune réponse de la part du ministère de l'Intérieur alors que cela fait deux mois que nous sommes en grève", conclut-il.

