et AFP

publié le 24/08/2019 à 16:52

Une cavale qui prend fin. Jean-Christophe Albertini, 51 ans, recherché depuis 2011 "s'est constitué prisonnier au parquet de Bastia à 15h", a indiqué Stéphanie Pradelle, procureur adjoint de la République à Bastia qui lui a signifié sa condamnation et l'a fait incarcérer à la prison de Borgo en Haute-Corse. "Il a cinq ans à purger pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, une condamnation par défaut et a priori il entend acquiescer à la peine", a ajouté la magistrate.

Accompagné de son avocat, Me Marc-Antoine Luca, il n'a pas donné d'explications sur les raisons de sa reddition. "Il s'est présenté à la justice pour commencer à exécuter la peine qui a été prononcée", a indiqué l'avocat, ajoutant qu'il comptait effectivement "acquiescer à la décision de justice devant le président de la cour d'assises spéciale de Paris lors d'une prochaine audience probablement par visioconférence".

"Il était entouré d'un cercle restreint de très proches, famille et amis" quand il s'est présenté au palais de justice, a ajouté Me Luca. Jean-Christophe Albertini a été jugé en juillet pour avoir hébergé Cédric Courbey, l'homme accusé de l'assassinat en 2011 d'un chef d'entreprise membre de la bande criminelle "La Brise de Mer", dernier acte revendiqué par le Front de libération nationale corse (FLNC). Outre les cinq ans d'emprisonnement, Jean-Christophe Albertini a été condamné à dix ans d'interdiction de détenir une arme et à une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait).