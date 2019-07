publié le 28/07/2019 à 18:02

Un homme de 45 ans a perdu la vie en plein effort physique en Corrèze ce dimanche 28 juillet, rapporte La Montagne. Ce quadragénaire effectuait un footing aux côtés de sa fille de 20 ans à Noailles, une commune située à une dizaine de kilomètres au sud de Brive-la-Gaillarde.

Le quotidien régional précise qu'il avait débuté sa course quelques instants plus tôt, avant d'avoir été vraisemblablement victime d'un malaise cardiaque. Sa fille a tenté de prévenir les secours dans les plus brefs délais sans parvenir toutefois à donner leur position exacte.

Grâce à un système de géolocalisation du téléphone portable, les pompiers sont parvenus à repérer le lieu où les deux coureurs se trouvaient mais il était malheureusement trop tard. À leur arrivée sur place, la victime était décédée et n'a pu être réanimée.