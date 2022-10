Corrèze : Maurice, sanglier domestiqué, sauvé par la justice de l'euthanasie

Dénouement heureux pour une bataille judiciaire de trois ans. Ce mercredi 12 octobre, la décision du tribunal correctionnel de Tulle (Corrèze) aura comblé de joie un couple. Maurice, leur sanglier, peut rester dans la famille. L'animal avait été recueilli blessé, en 2014, par ces habitants de Montaignac-sur-Doustre.

Pour eux, tout avait basculé en mars 2019, lorsqu'une dénonciation anonyme avait été déposée auprès des services de l’Office français de la biodiversité (OFB). William Vayne, propriétaire du mammifère, avait alors tenté d'obtenir l'autorisation de pouvoir le garder chez lui, en vain. "L'origine illégale du sanglier", sauvage, aura justifié le rejet de sa requête.

Depuis deux ans, une course contre la montre s'était engagée, afin de sauver Maurice de l'euthanasie administrative. Ses hôtes ont tout tenté, ouvrant une pétition en ligne intitulée "Sauvez Maurice", qui a recueilli 218.000 signatures. Le sort du petit suidé avait même attiré l'attention de la Fondation Brigitte bardot, qui avait plaidé en faveur du sauvetage de l'animal.

Le tribunal a donné gain de cause à la famille d'accueil

"Nous l’avons soigné, j’ai tenté de le faire partir ensuite mais il revenait toujours. Alors on l’a gardé", a relaté William Vayne, entendu ce mardi par le tribunal correctionnel de Tulle pour "prélèvement sans autorisation dans le milieu naturel d’animaux vivants dont la chasse est autorisée" et "détention non autorisée d’animal d’espèce non domestique". Un récit qui aura convaincu la justice.

Bien que reconnu coupable d'avoir gardé l'animal chez lui, le trentenaire a donc été dispensé de peine, puisqu'il a régularisé Maurice auprès de la préfecture. Ce dernier aurait également tenté de lui trouver un refuge habilité, sans succès.

