Elles n’auraient jamais dû se rencontrer. Leurs origines, leur milieu, leur personnalité : tout les opposait. Ensemble, elles ont pourtant commis un crime et partagé le plus lourd des secrets. À croire que les contraires s’attirent. Les faiblesses de l’une sont les forces de l’autre.

Sabrina l’ignore encore quand elle rencontre Maëlle pour la première fois. C’est Farid, son proxénète, qui lui présente cette jeune Bretonne, blonde, fraîche, le chignon vite fait mais jolie. Il veut l’embaucher dans le salon de massage qui sert de maison de passe. Sabrina est sceptique.

Cette môme qui a trois ans de moins qu’elle, elle la trouve trop blanche, trop timide, trop fragile. Elle ne comprend pas ce que cette jeune bachelière, cultivée et paumée, vient faire dans son monde.

Mais Maëlle est persuasive. Elle explique : son copain vient de la quitter, elle veut reprendre ses études, elle est prête à tout pour gagner de l’argent. C’est pour ça qu’elle a répondu à l’annonce qui promet 2.000, 3.000 euros par mois pour un boulot d’hôtesse. Farid insiste, Sabrina se laisse convaincre. Affaire conclue.



Ne t'inquiète pas, elle est comme une deuxième maman pour moi Maëlle

À son père, Maëlle a raconté qu’elle travaille dans la finance, et que Sabrina est sa supérieure hiérarchique. Il les a vues ensemble, ils ont dîné. Il a trouvé que la patronne avait trop d’autorité sur sa fille, elle a répondu : "Ne t’inquiète pas, elle est comme une deuxième maman pour moi." Sabrina, elle la plaint pour ce qu’elle a enduré, et elle l’admire d’être aussi forte et aussi joyeuse.

En fait, elle est de plus en plus forte, mais de moins en moins joyeuse. La gagneuse rêve de liberté, elle veut une affaire à elle, ou pourquoi pas une association avec Bébert le coiffeur, il en a parlé, elle y croit. Farid, elle ne le supporte plus, "que Dieu le reprenne", voilà ce qu’elle dit à chaque fois qu’elle doit lui remettre ses enveloppes de billets qu’il compte soigneusement. Et Maëlle approuve. Maëlle est toujours d’accord avec Sabrina. Mais pas au point de tuer quelqu’un.

