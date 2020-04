Coronavirus : trois religieux décèdent dans un couvent de la Drôme

et AFP

publié le 30/03/2020 à 23:08

"Frère Armand nous a quittés. Les Capucins de Crest sont cruellement éprouvés", a annoncé le 30 mars le maire de la ville, Hervé Mariton. Le défunt était âgé de 78 ans et avait une santé fragile, tout comme le père Pierre, 85 ans, décédé avant lui dans le week-end, a précisé le couvent.



Tous deux avaient été hospitalisés dans un état grave après un premier décès le 25 mars, celui de frère Emmanuel, selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré. Ce dernier avait 94 ans. Le couvent des Capucins a reçu pour mission particulière l'accompagnement et l'accueil des moines les plus âgés.



"Ils sont très courageux, font très attention, mais ce sont des personnes à la santé déjà fragile", souligne le père Guillaume Teissier, vicaire général du diocèse de Valence. Le couvent de Crest est connu pour avoir été fréquenté par le futur abbé Pierre de 1932 à 1938, alors qu'il étudiait la théologie après son noviciat.