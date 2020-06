Coronavirus : infecté à l’hôpital, un soignant reçoit la facture du dépistage

publié le 11/06/2020 à 15:54

À 60 ans, Hervé Bougon vient de prendre sa retraite. Depuis 2002, il travaillait en tant qu'infirmier-anesthésiste pour les hôpitaux de Coutances et Saint-Lô (Manche). Depuis l'épidémie du coronavirus, ce sexagénaire était au front jusqu'à ce qu'il soit lui-même contaminé.

"C'est sur mon lieu de travail que j'ai contracté le coronavirus dès le début de la pandémie. Au passage, j'ai ramené le virus à la maison et contaminé ma femme", raconte Hervé Bougon à Ouest France. Testé positif le 31 mars, l'infirmier a été arrêté pendant près d'un mois. Sauf qu'aujourd'hui, alors qu'il est guéri, il a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de l'établissement. "L’hôpital de Coutances m’a envoyé la facture relative à la consultation et au dépistage, de 10,08 euros. En résumé, mon employeur m’a envoyé une note à payer alors que c’est la nature même de mon emploi qui m’a exposé à la maladie. C’est d’autant plus incompréhensible que la Covid est considérée comme maladie professionnelle. Voilà qui en dit long sur l’une des origines du malaise qui règne dans les structures hospitalières", relate-t-il encore dans les colonnes du quotidien régional.

Mais Hervé Bougon précise qu'il a aussi dû payer son test sérologique : "Je viens de recevoir la note : 30 euros payés au laboratoire qui m’indique que dans mon cas, cet examen n’est pas pris en charge par l’Assurance maladie. Un comble !" s'insurge-t-il.