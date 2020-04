publié le 15/04/2020 à 18:53

Bonne nouvelle pour Hedwig qui ne devra finalement pas payer l'amende de 135 euros pour non-respect du confinement. Âgée de 79 ans, elle avait été verbalisée le 9 avril alors qu'elle venait saluer son mari, résident d'un Ehpad dans le Tarn, en bas de sa fenêtre. Sur Facebook, la gendarmerie du Tarn a annoncé ce mercredi 15 avril abandonner les poursuites.

"Au regard du contexte particulier de cette situation, et malgré le caractère sensible de cet établissement sanitaire, la gendarmerie a immédiatement demandé à l'autorité judiciaire de ne pas poursuivre l'infraction qui a été annulée. La famille a été contactée directement par les gendarmes afin de l'informer de cette issue favorable", a écrit la gendarmerie.

Pour garder le contact avec son mari de 93 ans et alors que les visites en Ehpad sont interdites, Hedwig allait en bas de sa fenêtre tous les jours à 16h pour le voir et lui faire passer des messages grâce à une ardoise. C'est là qu'elle a été contrôlée puis verbalisée par les gendarmes. "J'en étais retournée et je suis rentrée à la maison en pleurs", avait expliqué la septuagénaire au micro de RTL.