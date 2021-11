Combien de Français figurent parmi les notices rouges d'Interpol ?

L'Assemblée générale d'Interpol a élu ce jeudi 25 novembre son nouveau président. Il s'agit de Nasser Ahmed Nasser Al-Raisi, responsable des forces de sécurité des Emirats arabes unis. Ce général émirati, visé par des plaintes pour torture en France, prend dont la tête de l'agence de coopération policière. Dans les faits, c'est le secrétaire général Jürgen Stock, renommé pour un second mandat de cinq ans en 2019, qui assure la gestion des affaires courantes.



Interpol permet aux polices de 195 pays de collaborer entre elles notamment pour traquer les fugitifs. Pour cela l'organisation émet des notices dont les plus connues sont les notices rouges, celles qui concernent les individus recherchés. Au total il y en a plus de 66.000 mais seules 7.600 environ sont publiques.

Parmi ces 7.600 notices rouges publiques figurent 29 Français. Le plus célèbre d'entre eux est Carlos Ghosn, l’ancien patron de Renault réfugié au Liban.