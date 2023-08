Cold case : le meurtre de Jennifer Mary, 14 ans, en 2001

Ce mardi 20 mars 2001, la collégienne - qui redouble sa classe de 5e - rentre chez elle à 15h30 à l'issue de ses cours. Elle est seule : sa mère est partie s'occuper de ses parents, et les autres enfants sont à l'école. Deux heures plus tard, sa maman, Corinne Coutin, découvre le cadavre de sa fille aux pieds de la table de la salle à manger. Les secours ne peuvent plus rien faire : l'adolescente est morte, tuée de 8 coups de couteau.

L'enquête va d'abord s'orienter vers cette femme, célibataire, mère de 4 enfants, et à la vie intime débordante. En effet, le couteau qui a servi au crime est retrouvé dans un tas de son linge, dans le placard qui abrite aussi les cassettes vidéos. Et ce couteau provient... de la cuisine.



Son ADN est sur le manche, celui de sa fille sur la lame. Pourtant, Corinne Coutin est rapidement mise hors de cause. Son alibi ? Ses parents confirment qu'elle était avec eux à l'heure du meurtre.

Une vengeance d'un amant de Corinne Coutin ?

La PJ de Reims va ensuite s'intéresser à l'un de ses amants, un homme marié, viticulteur, notable du coin. Il aurait pu vouloir se venger car, las de la relation, Corinne Coutin l'a menacé de dévoiler son infidélité au moyen d'une cassette vidéo compromettante : une sex-tape. L'homme, qui change de versions au gré de l'enquête mais qui n'avouera jamais avoir tué Jennifer, est mis en examen et incarcéré pendant six mois. Il est finalement libéré, innocenté par un ticket de consommation dans un bar.

C'est un homme, qui n'est pas fiché. Il faut attendre que ça "matche" Maître Emmanuel Ludot, avocat de Corinne Coutin

Si le meurtrier court toujours, le pôle cold case du tribunal de Nanterre a encore des pistes à explorer. Deux traces ADN ont été retrouvées : une trace de sang sur le jean de Jennifer qui n'a pas "matché" avec le fichier des empreintes génétiques mais qui appartient à un homme, l'autre dans un endroit de la maison qui laisse perplexes les enquêteurs.

