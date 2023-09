Cold case : Jennifer Mary, la poignardée silencieuse

Le 20 mars 2001 à 17h30, Corinne une mère de famille divorcée rentre chez elle. Sa fille, Jennifer, 14 ans, a dû rentrer du collège. Elle doit faire ses devoirs dans sa chambre. Corine l'appelle, mais elle n'obtient aucune réponse. Elle pénètre alors dans le salon et aperçoit la silhouette de sa fille gisant sur le carrelage, dans une flaque de sang, "J'ai pensé qu'elle avait eu un malaise... Je me suis approchée... J'ai soulevé son maillot... J'ai vu deux trous près du cou", dira la mère.

Le légiste dénombre huit plaies à l'arme blanche. "On s'est acharné, on voulait absolument la tuer", explique un enquêteur. La police judiciaire de Reims pense que Jennifer Mary, d'un naturel plutôt réservé et méfiant, a ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait.

Il n'y a pas eu d’effraction et rien n’a été dérobé. Seule la chambre de la mère a été visitée. On retrouve dans une armoire un long couteau de cuisine dentelé avec du sang sur la lame. C'est bien l'arme qui a tué Jennifer et une seule empreinte figure sur le manche, c'est celle de la mère.

Une longue liste de suspects

La première suspecte est inévitablement la mère. Le capitaine chargé des investigations est persuadé que Corinne est la meurtrière. Les enquêteurs apprennent qu'elle a déjà levé la main sur ses enfants à plusieurs reprises et qu'elle s’est disputée avec sa fille la veille du meurtre. Mais contre toute attente, Corinne a un alibi, à l’heure du crime, elle amenait sa mère chez le médecin.

La police va donc s'intéresser à l'entourage de la famille. Ils s'intéressent d’abord à Pierre, un ami du frère aîné de Jennifer, mais il est mis hors de cause, car ce dernier se trouvait chez sa mère au moment du crime. Les enquêteurs se penchent ensuite sur la piste des