Affaire Henri Pacchioni : a-t-il tué pour les yeux d'Émilie ?

Le 29 mai 1989, Fernande Moriamé se présente au commissariat de Marignane pour signaler la disparition de sa fille Michèle, 32 ans. Elle n'a aucune nouvelle depuis le soir du 31 mars, dernière fois où elle a parlé au téléphone avec sa fille. Très vite, tous les regards se portent vers son ex-mari, Henri Pacchioni avec qui elle eut une petite fille, Émilie.

Le 18 octobre 1989, Henri Pacchioni est placé en garde à vue. Il nie toutes les accusations et donne une première version de cette nuit du 31 mars. 48 heures plus tard, le père de famille craque et avoue avoir tué accidentellement son ex-femme avant de jeter son corps dans le canal de Martigues. Pacchioni confie "avoir eu peur de se retrouver en prison et d'être séparé de sa fille".

Les enquêteurs tiennent leur coupable, mais la victime reste introuvable. En juin 1991, alors que Pacchioni comparaît devant la Cour d'assises d'Aix-en-Provence, il s'immole dans sa cellule et est transféré à l'Hôpital de Hyères pendant quelques mois.

Le début de la cavale

Le Dimanche 31 octobre 1991, Henri Pacchioni s’échappe de l'Hôpital et récupère sa fille avant de quitter l'Hexagone. Lui et sa fille passeront par la Corse, le Portugal, Rio, avant de rejoindre l'État du Minas Gerais où l'ancien plongeur se lance dans le trafic de diamants. Mais le 31 décembre 1995, après plus de quatre ans de cavale, Pacchioni est interpellé en région marseillaise. Il avait exceptionnellement remis le pied en France pour ses affaires.



Le procès final aura lieu le 2 octobre 1996, soit 7 ans après sa première arrestation. Lors de l'audience, il crée à nouveau la surprise et revient sur ses aveux : "Je ne peux plus continuer à dire que c'est moi alors que je n'y suis pour rien (…) Je ne veux pas qu'on dise un jour à ma gosse que j'ai tué sa mère", s'exclame-t-il en pleurant, avant d'embrasser sa fille présente lors du procès.

Les jurés touchés par l'histoire de ce père condamneront Henri Pacchioni à douze ans de prison. Après cinq ans d'incarcération, le détenu bénéficiera d'une libération conditionnelle et s'installera à Marseille avec sa fille. En mars 2021, son avis de décès est discrètement publié dans les journaux.

Alors qui était vraiment ce meurtrier déroutant ? Un menteur ou un homme profondément meurtri ? Que s'est-il vraiment passé dans l'appartement le soir du 31 mars 1989 ? Le corps de son ex-femme n'a jamais été retrouvé et les secrets d'Henri Pacchioni sont enterrés avec lui.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Serge Mackowiak, à l'époque juge d’instruction.

- Eliane Keramidas, une des avocats d’Henri Pacchioni.