publié le 11/11/2019 à 14:49

Alerte à la marée blanche. Depuis plusieurs semaines, d'étranges paquets s'échouent sur les plages de la Loire-Atlantique au Pays Basque. 763 kilos ont été retrouvés ces quatre derniers jours. Il s'agit de cocaïne pure à 83%. C'est une véritable course contre la montre qui est lancée pour récupérer ces colis indésirables. Cinq plages ont été interdites au public en Gironde.

"C'est extrêmement rare et c'est impressionnant compte tenu de l'ampleur", indique Vincent Groizeleau, rédacteur en chef du site Mer et Marine. "Les principaux producteurs de cocaïne sont la Colombie, le Pérou, la Bolivie", rappelle-t-il, "la drogue rejoint ensuite les grands marchés de consommation que sont les Etats-Unis et l'Europe". "La mer est une grande autoroute de la drogue, elle est employée par les trafiquants de manière massive", ajoute-t-il.

"Il y a plusieurs modes opératoires pour traverser l'Atlantique, parmi lesquels la dissimulation de la drogue dans des conteneurs ou des ballots de cocaïne logés sous la coque des bateaux et récupérés par des plongeurs pour échapper aux douaniers", précise Vincent Groizeleau. "Rien qu'au premier semestre cette année, 13 millions de conteneurs ont circulé", et tous ne peuvent pas être contrôlés, conclut-il.