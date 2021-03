Cherbourg : deux hommes dans un état grave après une agression armée

et AFP

publié le 07/03/2021 à 05:55

Deux hommes âgés d'une vingtaine d'années se trouvaient dans un état grave après avoir été agressés samedi 6 mars à Cherbourg, par arme à feu et arme blanche. Les coups de feu ont retenti vers 16h, à proximité du centre commercial du quartier des Provinces. France Bleu fait état d'un troisième blessé et a constaté que des impacts de balle étaient visibles sur la devanture d'un commerce.

"Il y a deux hommes en urgence absolue après une agression par arme blanche et arme à feu, ça s'est passé sur les hauteurs de Cherbourg", a indiqué Yves Le Clair, procureur de Cherbourg, sans pouvoir apporter plus de précisions sur les faits. "L'agresseur est en fuite, on essaye de comprendre ce qui s'est passé", a-t-il ajouté. Dans la soirée, le procureur a indiqué à l'AFP que les jours des deux hommes, qui sont hospitalisés, n'étaient pas en danger. La police judiciaire a été saisie. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes, indique France Bleu.