Chauffeur agressé à Lorient : "Il y a plus de stress à bord d'un bus que d'un avion"

À Lorient, un chauffeur de bus a été agressé vendredi 3 décembre, pour sept minutes de retard. Christophe Joly avait alors reçu deux coups de poing. Alors que cela fait 15 ans qu'il conduit des bus, il est écœuré : "Ce fou furieux a commencé à me traiter de tous les noms. Et puis en descendant, il m'a dit 'Tu l'as fait exprès.' Et là, il a commencé à taper sur mon pupitre, il a écarté la bâche et il m'a foutu deux poings.", raconte ce chauffeur.



Dans une autre vie, ce chauffeur de bus a été commandant de bord sur des 747. "Ça va vous paraître complètement aberrant, mais il y a plus de stress à bord d'un bus qu'à bord d'un avion." explique Christophe Joly.

Après cette agression, le chauffeur a dû bénéficier d'un arrêt de travail d'un mois, mais également de 6 jours d'ITT (interruption temporaire de travail). Quant à l'agresseur, celui-ci nie les faits, malgré plusieurs témoins. Il comparaîtra devant la justice le 16 juin prochain.