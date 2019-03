Charente-Maritime : un enfant meurt après avoir mangé un steak mal cuit

publié le 05/03/2019 à 13:29

Un enfant de 6 ans est décédé le 22 février, rapporte France Bleu, à la suite d'une infection à une bactérie Eschérichia Coli. La mère du petit Matthew en est certaine : cela vient d'un steak haché mal cuit que son fils avait mangé au début du mois de janvier 2019.



Pendant un mois, l'enfant s'est battu contre la maladie appelée SHU (Syndrome Hémolitique et Urémique), causée par la bactérie E.Coli. Cette maladie, très rare, s'attaque aux reins et est très dangereuse pour les individus fragiles, notamment les enfants et les personnes âgées.

La mère de l'enfant est persuadée que cette infection s'est produite à cause d'un steak haché mal cuit, qu'il avait mangé une semaine avant que la maladie ne se déclare. "Matthew ne mangeait que ça", explique-t-elle dans un long message diffusé sur Facebook. Elle ne peut toutefois pas le prouver, car elle n'a pas gardé la boîte de la viande, avec le numéro de lot. Il est donc impossible de porter plainte.

Cela aurait aussi permis d'alerter les autres consommateurs. C'est pourquoi elle a choisi de partager son histoire sur les réseaux sociaux : elle appelle à "faire attention à la cuisson du steak haché de toute viande", car "il n'y a pas de prévention" en la matière selon elle.

Pour éliminer toute trace éventuelle de bactérie E.coli dans les viandes, il est nécessaire de bien cuire la viande à plus de 65 degrés. Il est aussi déconseillé de donner du lait cru et des fromages à base de lait cru aux enfants.