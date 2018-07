publié le 27/05/2016 à 14:12

Ne pas entretenir sa haie peut s'avérer dangereux. C'est ce qu'ont constaté, à leurs dépens, des habitants de la Couronne, près d'Angoulême (Charente). Un riverain en avait assez de voir leurs branches déborder sur le trottoir. Incommodé quand qu'il promenait son chien, l'homme de 51 ans a laissé éclater sa fureur et s'est mis à attaquer leur haie à coups de bâton, rapporte Sud-Ouest.





Attirée par ce remue-ménage, l'habitante de la maison en cause s'est alors portée à sa rencontre pour lui demander d'arrêter. Loin de résoudre le problème, le ton est encore monté. Inquiet pour sa mère, son fils a décidé d'intervenir. C'est à ce moment, qu'excédé, le quinquagénaire a sorti une machette et frappé l'adolescent dans le dos. Heureusement pour ce dernier, qui s'en tire avec deux jours d'incapacité temporaire de travail (ITT), l'entaille a été peu profonde. Le voisin furibond a, de son côté, été interpellé et conduit en garde à vue. Après avoir reconnu les faits, il a pu regagner son domicile jeudi 26 mai au matin. Il a écopé d'une convocation au tribunal où il devra répondre de "violence avec armes" devant le juge.