Chantage à la sextape de Saint-Etienne : la version du maire mise à mal par un témoignage

Un témoignage charge le maire de Saint-Étienne ce jeudi 8 septembre où un adjoint de son propre camp a été victime d'un chantage à la sextape. Poussé à la démission, il avait mis sa carrière entre parenthèses depuis huit ans. Le maire de la ville, Gaël Perdriau, nie être le commanditaire de la sextape. Mais l'homme qui en a eu l'idée raconte tout dans les colonnes du Parisien. Selon lui, Gaël Perdriau était bien au courant.

Dans cet entretien, Gilles Rossary-Lenglet implique très clairement le maire de Saint-Étienne qui non seulement savait, selon lui, mais aurait commandité l'opération. Il tenait ainsi un moyen de tenir Gilles Artigues. "Je leur ai fourni, explique-t-il, car je sais faire ce genre de barbouzerie".

Tout s'est joué dans le bureau de Gaël Perdriau pour l'organisation. Pour le tournage de la sextape, une employée du cabinet du maire aurait fourni la GoPro. Quant à la rémunération, "j'ai donné mon tarif dès le départ, 50.000 euros", indique Gilles Rossary-Lenglet. Acceptés immédiatement, une partie a été réglée en nature via une statuette et le reste, 40.000 euros, via des associations. Les enquêteurs tentent aujourd'hui de vérifier ces accusations fracassantes.

