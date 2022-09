Chantage à la sextape de Saint-Etienne : un enregistrement compromettant pour le maire ?

Crédit : Véro Martin / Hans Lucas via AFP

Le mauvais polar à la mairie de Saint-Etienne continue où un premier adjoint se dit victime de chantage à la sextape. Le maire était-il au courant et était-il derrière ces manigances ? Lui nie farouchement. Mais nos confrères de Mediapart dévoilent des enregistrements sonores où on entend bien le maire Gaël Perdriau parler de cette vidéo.

On entend le maire discuter avec un autre homme qui est mouillé dans cette affaire. Au cours de cet échange, qui se déroule en avril dernier, il convient clairement que si la vidéo sort, l'adjoint qui apparaît sur le film avec un escorte-boy sera bien victime. Puis, il semble étouffer un rire.

Des perquisitions ont été menées

Pour l'avocat de l'adjoint filmé, Maître Buffard, l'implication du maire de Saint-Etienne ne fait plus de doute, "Cet enregistrement démontre et prouve de façon certaine qu'il était parfaitement au courant à la fois de la réalisation de la vidéo, de ceux qu'il avait réalisés et de ce qu'il y avait dans la vidéo, puisque je note même que ça le fait ricaner. Il va bien falloir qu'il nous explique pourquoi il a menti en disant qu'il était au courant de rien."

Le maire de Saint-Etienne maintient qu'il n'a jamais pris part à un quelconque chantage, mais avait seulement entendu des rumeurs sur l'existence de cette vidéo, rumeurs auxquelles il n'avait alors jamais prêté attention. La présentation des faits par Mediapart est, selon lui, diffamatoire et vise seulement à le salir. En parallèle, l'enquête de la police judiciaire lyonnaise se poursuit. Plusieurs perquisitions ont été menées hier au domicile des mis en cause et à la mairie de Saint-Etienne.

