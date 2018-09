Carpentras : un bibliothécaire filmait sous les jupes des adolescentes

publié le 27/09/2018 à 01:22

Ses collègues ont donné l'alerte. Un bibliothécaire de 40 ans travaillant à Carpentras, dans le Vaucluse, a été interpellé par les forces de l'ordre, explique La Provence. L'individu aurait été surpris à plusieurs reprises par certains de ses collègues alors qu'il filmait sous les jupes des jeunes filles. Il aurait également, sur son lieu de travail, caressé les fesses d'une adolescente, précise le quotidien régional.



Le quadragénaire a été placé en garde à vue. En effectuant des recherches sur son téléphone et son ordinateur, les policiers ont trouvé 33.000 fichiers provenant de sites pornographiques et pédopornographiques. Si l'individu possède un casier judiciaire vierge, son profil a été jugé inquiétant, précise La Provence. Il a été placé sous contrôle judiciaire strict et mis à pied par la bibliothèque.