publié le 24/12/2019 à 01:00

Cela fait plus de deux ans que les forces de l'ordre et la Direction Départementale de la Protection des Populations du Cantal attendent cela. Après une plainte du service de la Protection Animale de la SPA, les personnes qui détenaient des animaux ont été condamnés à les céder, selon France Bleu Cantal.

Des animaux qui bénéficiaient "de conditions inadaptées à leurs besoins. Ils vivaient dans leurs excréments et ne bénéficiaient d'aucun soin", relate le communiqué de la SPA.

Les victimes sont nombreuses puisque l'on compte sept chiens, six chats, trois poules, trois ânes, quatre juments, un poney et une truie, pris en charge par la SPA et seize vaches, vingt-et-un ovins et huit caprins par l'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs (OABA).

Les animaux font l'objet d'une surveillance particulière. Si certains chatons ont pu être adoptés, les chiens et les juments, eux, sont encore trop peureux, à cause de leurs conditions de détention.