Cannes 2023 : un colis suspect trouvé à proximité du Palais des festivals

Une intervention policière a eu lieu à proximité du Palais des festivals, à Cannes, après la découverte d'un colis suspect, a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes à l'AFP. Selon des sources policières, il s'agissait en réalité d'un bagage abandonné, découvert vers 13h30 devant l'Office du tourisme.

Cette intervention est arrivée au quatrième jour du célèbre festival de cinéma. Ce vendredi, les montées des marches vont se poursuivre avec film Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan, de The Zone of Interest de Jonathan Glazer, et de Les filles d'Olfa de Kaouter Ben Hania, tous trois présentés en compétition officielle. En fin de journée, le film Omar la Fraise, avec Reda Kateb et Benoît Magimel, sera présenté, cette fois-ci hors compétition.

Ce jeudi a été marqué par la présentation du nouveau volet de la saga Indiana Jones, avec Harrison Ford, qui a reçu une Palme d'or d'honneur.

