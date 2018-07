publié le 24/07/2018 à 11:45

Un seul insecte a suffi à causer la mort d'un sexagénaire. Un homme de 69 ans est mort vendredi 20 juillet après avoir été piqué par un frelon. Il se trouvait en bordure de forêt à La Chaize-le-Vicomte, en Vendée, et allait chercher du bois avec un ami, lorsque l'insecte l'a attaqué, raconte Ouest-France ce mardi 24 juillet.



L'ami qui l'accompagnait a également été piqué, à trois reprises. Âgé de 69 ans lui aussi, il a été "brièvement hospitalisé au Centre hospitalier départemental, à La Roche-sur-Yon", fait savoir le quotidien régional.

Plus imposant et plus velu que sa cousine la guêpe, le frelon peut causer des dégâts fatals sur les humains. Capable de piquer à plusieurs reprises en un temps très court, il laisse généralement des piqûres douloureuses mais bénignes. Les personnes allergiques à son venin sont toutefois susceptibles de succomber dans un bref délai.