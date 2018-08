Landes : plus de 2.000 frelons asiatiques attaquent un cinéma

publié le 25/08/2018 à 03:02

C'est une histoire qui aurait pu être sortie d’un film d'épouvante. Ce jeudi 23 août, le cinéma Les Toiles du Moun à Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes a dû faire face une attaque bien surprenante ... celle de plus de 2.000 frelons asiatiques !



Comme le rapporte Sud Ouest, c’est la femme de ménage qui a donné l'alerte tôt dans la matinée. Les frelons asiatiques avaient pris d'assaut le parking du cinéma, et l’employée ne pouvait plus sortir de l’établissement.

Une invasion telle que le directeur du cinéma a décidé de fermer l'établissement pour la journée par sécurité. Une société spécialisée de la région a dû intervenir d’urgence pour déloger les dangereux insectes. "Il y en avait sur le toit, sur les lampadaires, au niveau des portes d’entrées", témoigne Nicolas Schils, applicateur hygiéniste, dans les colonnes de Sud Ouest.

Cette violente attaque provenait en réalité de la chute d'u nid installé dans un terrain vague voisin que des salariés du cinéma avaient déjà repéré. Le nid a chuté de l'arbre qui l'abritait et les frelons se sont échappés dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 août. Aucune personne n'a été blessée et le cinéma a même pu rouvrir pour sa dernière séance de 21h50 jeudi.