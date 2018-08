publié le 09/08/2018 à 21:02

Ils étaient 95 à avoir pris part à cette course. Quelque trente minutes après le départ de la compétition "La boucle de l'été", l'épreuve a dû être brutalement arrêtée. La raison ? Un "piège" niché sur le bord de la route que n'ont pu éviter les concurrents.



Un groupe d'une quinzaine de coureurs a été attaqué par des frelons européens, dont le nid se trouvait dans le tronc d’un arbre juste au bord du chemin, explique La Dépêche ce jeudi 9 août, au lendemain de la course.

Si quinze personnes ont été piquées, quatre d'entre elles, âgées de 40 à 74 ans, ont été plus sérieusement touchées et ont été contraintes d'être hospitalisées à cause de réactions allergiques. Leur pronostic vital n'était cependant pas engagé alors que toutes les victimes sont ressorties de l’établissement quelques heures plus tard.

Le bilan aurait cependant pu être encore plus lourd sans la réactivité des organisateurs, qui ont immédiatement dévié le parcours de la course évitant ainsi à une quarantaine de participants de croiser le chemin des frelons, précise le quotidien local.