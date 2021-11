Caen : une jeune femme meurt après avoir été retrouvée accrochée à un grillage

Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les circonstances de ce qui ressemble à un accident. Dans la matinée du 4 novembre, vers 8h30, une jeune femme a 20 ans a été découverte accrochée par son pantalon au grillage du parc-expo de Caen, dans le Calvados, par un passant qui se rendait au palais des sports.

"Elle a été découverte inconsciente et accrochée par un vêtement, tête vers le sol", précise un communiqué de la procureure de la République de Caen, cité par Ouest-France qui a révélé l'information. Alertés, les pompiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime, qui se trouvait alors dans un état jugé alarmant. Conduite au CHU, la jeune femme est finalement décédée en fin de matinée.

"Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort, et son emploi du temps de la soirée est en cours de vérification", poursuit la procureure dans son communiqué. Celle-ci devra notamment déterminer les raisons de la présence de la victime sur les lieux et le temps qu'elle a passé coincée sur ce grillage.