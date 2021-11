Montauban : agressé à la sortie d'un restaurant, un ancien militaire succombe à ses blessures

Un ancien caporal-chef du 17e Régiment du génie parachutiste de Montauban est mort ce dimanche 31 octobre au CHU de Purpan à Toulouse après y avoir été transporté en urgence absolue vendredi 29 octobre. Il a été victime d'une violente agression au sortir d'un restaurant de Montauban (Tarn-et-Garonne). Il était en état de mort cérébrale.

Comme le rapportent Le Parisien et La Dépêche du midi, Emmanuel Cueff a été violemment frappé au visage par plusieurs hommes vendredi 29 octobre au soir alors qu'il sortait d'un restaurant de la ville avec sa compagne. Sa tête a heurté le sol et l'homme a perdu connaissance sur le parking. En fuite, les agresseurs n'ont pas encore été retrouvés par la police.

Une pluie d'hommages et plusieurs messages d'internautes indignés ont été publiés sur les réseaux sociaux dès lors que la nouvelle est tombée ce lundi. Le groupe des "Anciens du 17e RGP", a par ailleurs lancé une cagnotte en ligne pour "accompagner sa famille". "J’ai servi pas mal d’années avec lui, en Afrique comme dans les Balkans. Il a fait 17 ans de carrière au RGP et cela faisait 9 ans qu’il avait quitté le régiment. C’était un mec travailleur et qui savait mettre en valeur les gens", a déclaré le responsable de l’association à son sujet.

Si les raisons de l'agression restent pour le moment assez floues, les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs ont fait état d'une dispute qui se serait produite à l'intérieur du restaurant dans lequel dînait l'ex-militaire vendredi. Le parking de l'établissement n'étant pas muni de caméras de surveillance, le témoignage de sa compagne, légèrement blessée durant l'altercation, sera déterminant pour connaître le déroulé exact des évènements. Un dernier hommage sera rendu à Emmanuel Cueff ce mercredi 3 novembre par ses proches.