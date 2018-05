publié le 18/05/2018 à 14:21

Le chien qui déteste le facteur et qui lui mène la vie dure... On a tous en tête cette image un peu clichée que l'on utilise dans les cartoons. Et bien à Tarbes, et plus précisément dans la petite impasse de la Meuse, le cliché est bel et bien une réalité. Depuis 8 jours, aucun postier n'ose s'approcher du quartier ; du coup, les habitants ne reçoivent plus de courrier.



L'an dernier déjà, l'impasse avait connu le même sort : un énorme berger malinois repoussait tout ce qui, de près ou de loin, portait une veste bleu et jaune. Le propriétaire a du installer une clôture pour retrouver la paix. Mais désormais, c'est son deuxième chien, beaucoup plus petit, qui fait des siennes et montre les dents dès que le facteur se pointe.

Rebelote, finie la distribution. Sauf que les habitants en ont assez ; certains estiment que cette fois, le facteur est un peu trop prudent... et même carrément peureux ! Pour preuve, pendant ce temps, les distributeurs de prospectus publicitaire, eux, continuent a alimenter les boites aux lettres de l'impasse.