Brive : une retraitée poursuivie pour délit de proxénétisme

publié le 21/06/2019 à 14:59

L'affaire est étonnante et prise très au sérieux par les enquêteurs. À Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, une retraitée est soupçonnée d'avoir mis à disposition ses appartements pour des prostituées. En échange, elle et son entourage auraient été très bien rémunérés.

Selon La Montagne qui rapporte l'information, la retraitée de 67 ans est propriétaire d'une trentaine de logements du centre-ville. Elle en louait une douzaine "en toute connaissance de cause" à des prostituées "depuis de nombreuses années", indique le procureur de la République, Yann Le Bris. Lors d'une perquisition, 40.000 euros en liquide et "plus de 4 kilogrammes d'or en bijoux" ont été saisis dans un coffre fort. 130.000 euros ont également été confisqués sur ses comptes en banques.



Au total, six personnes ont été interpellées lundi 17 juin par la police de Brive. Ces arrestations font suite à une enquête ouverte pour "proxénétisme hôtelier", après des plaintes de riverains en 2017. À l'issue de leur garde à vue, cinq suspects ont été placés sous contrôle judiciaire le 20 juin. La retraitée est poursuivie pour "proxénétisme", les quatre autres pour "complicité". Ils seront jugés par le tribunal correctionnel de Brive, le 28 novembre prochain.