publié le 28/08/2020 à 12:30

Adrien, un étudiant grenoblois de 20 ans, était parti pour une banale randonnée dans le massif de la Chartreuse, au-dessus de Crolle en Isère. Mais à la tombée de la nuit, il s’est égaré et s’est retrouvé bloqué dans une falaise.

L’hélicoptère des secours ne pouvant voler de nuit, Adrien a donc dû passer toute la nuit sur sa vire, avec la peur de tomber à tout moment. Il a ensuite été secouru par la Compagnie républicaine de sécurité des Alpes (CRS) arrivée au lever du jour en hélicoptère.

"J'étais sur une petite vire, un espace rocheux dans la falaise. Il y avait plusieurs dizaines de mètres de vide en dessous de moi, je me sentais bloqué en pleine nuit. J'ai donc décidé d'appeler les secours, ils m'ont expliqué que l'intervention était dangereuse de nuit et d'attendre le matin. Je me suis allongé mais j'avais peur de basculer dans le vide, la nuit a été longue. Quand le soleil s'est levé et que l'hélicoptère est arrivé, c'était vraiment un grand soulagement. La nuit suivante a été plus confortable dans mon lit que sur cette vire !" ironise-t-il.