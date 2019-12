Bouches-du-Rhône : un détenu profite d'un match de foot pour s'enfuir

publié le 28/12/2019 à 19:54

Le 19 décembre, alors que l'administration pénitentiaire organisait un tournoi de football hors les murs avec 11 détenus de la prison de Salon-de-Provence, un des prisonniers a profité de l'événement pour s'échapper.

"Il a regardé la directrice et lui a dit 'ciao !' avant de détaler à toutes jambes", raconte Jessy Zagari, délégué régional Force ouvrière pénitentiaire et gardien au centre de détention de Salon-de-Provence, à nos confrères de La Provence. "On avait eu des signes précurseurs. Le matin même, il avait dit au-revoir à tout le monde", poursuit-il.

Selon La Provence, le détenu avait encore une peine de deux ans de rétention à purger pour une affaire de stupéfiants. "Il avait déjà tenté de s'évader d'un commissariat de police en janvier 2019, rappelle Jessie Zagary. En fonction de ses antécédents, il n'aurait jamais dû être sélectionné pour ce genre d'événements."

Six mois à un an d'emprisonnement supplémentaire

Confiée au parquet d'Aix-en-Provence, une enquête est en cours afin de retrouver le fuyard, qui risque six mois à un an d'emprisonnement supplémentaire. Ce tournoi de football avait été organisé dans le cadre d'un programme de réinsertion. "Les détenus sont choisis en fonction de leur profil, parce qu'ils ne représentent, a priori, aucun danger et aucun risque d'évasion, a confié un responsable de l'administration pénitentiaire à La Provence.