Macabre découverte dans les Bouches-du-Rhône. Aux alentours de 23 heures dimanche 18 juillet, les policiers de Tarascon reçoivent un appel très inquiétant : un homme pense avoir vu un corps emballé dans un sac plastique à travers les fenêtres d'une maison voisine. Dépêchées sur place, les forces de l'ordre constatent qu'un corps, dont la tête et les bras ont été sciés, se trouve bien dans un sachet poubelle.

Dans la maison, les agents découvrent notamment plusieurs objets sataniques. La tête du cadavre est quant à elle retrouvée dans un seau, partiellement mangée. La victime, dont l'identité n'est pas certaine à ce stade de l'enquête, pourrait être un mineur de 13 ans, en fugue du foyer dans lequel il vivait à Marseille.

Le propriétaire des lieux et principal suspect, un homme de 32 ans connu pour violences et troubles psychiatriques, est immédiatement recherché dans la région après cette terrible découverte. Repéré à Arles sur les coups de 3 heures du matin, l'individu prend la fuite à la vue des forces de l'ordre, obligeant un policier à tirer. Blessé à l'abdomen, l'homme succombe finalement à ses blessures. La Police judiciaire et l'IGPN ont été saisis.