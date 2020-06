Bordeaux : un enfant escorté par les policiers après s'être perdu

publié le 11/06/2020 à 22:19

Les faits se sont déroulés samedi 6 juin, à Bordeaux (Gironde). Une manifestation antiraciste se tenait ce jour-là avec au moins 2.500 personnes qui ont défilé derrière des banderoles dénonçant une "police raciste", avant d'observer, agenouillés et pour certains le poing levé, une longue minute de silence.

Durant ce rassemblement, une mère de famille, qui se promenait à vélo sur les quais de la Garonne, a interpellé les forces de l'ordre pour les prévenir que son fils de quatre ans, Timotéo, avait disparu.

Selon nos confrères de France Bleu, qui relatent cette histoire, la brigade motorisée a retrouvé le bambin un kilomètre plus loin, seul. Fait insolite : deux motos et huit policiers en VTT ont ensuite escorté le petit garçon jusqu'à sa maman, probablement très heureuse de retrouver Timotéo sain et sauf.