Besançon : frappée et tondue par sa famille parce qu'elle fréquente un chrétien

publié le 21/08/2020 à 10:53

Une jeune femme, âgée de 17 ans, a été frappée et tondue par sa famille, à Besançon, parce qu'elle fréquentait un homme de confession chrétienne. La mère, le père, l’oncle et la tante de la victime ont été placés en garde à vue.

Dans le quartier des Clairs-Soleils, où s'est déroulée la scène, c'est la stupeur. Depuis quelques mois, cette jeune femme musulmane fréquentait un garçon d'origine serbe, rapporte l'Est Républicain. Ces derniers avaient d'ailleurs décidé d'emménager ensemble pour pouvoir vivre leur amour librement. La jeune femme a donc quitté le logement familial mais a tout de même gardé contact avec ses proches, précise le quotidien.

Au bout de quelques jours, le couple a décidé de se rendre dans l'entourage de la jeune femme, avec les parents du garçon, et c'est là que la situation a dégénéré. L'adolescente a été emmenée de force dans une chambre avant d'être violemment frappée, à base de coups de poing et de pied au niveau du visage et du corps. Son père s'est également saisi d'une tondeuse et a demandé à son fils de tondre sa sœur, de force.

Choqué, son petit-ami a immédiatement quitté le domicile pour prévenir la police. La jeune femme a été transportée en urgence à l'hôpital. Elle souffre d'une côte cassée et de nombreux hématomes et a obtenu une interruption temporaire de travail (ITT) de 14 jours. Son père, sa mère, son oncle et sa tante ont été poursuivis pour des "violences sur mineur, en présence de mineurs et en réunion" et ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.