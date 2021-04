Belgique : un handicapé mental roué de coups par un groupe d'adolescents

publié le 21/04/2021 à 23:03

Mardi 14 avril, un jeune homme de 29 ans souffrant d'un handicap mental a été frappé par un groupe de jeunes, tandis qu'il ramassait des déchets bénévolement dans un parc à Lommel, en Belgique.

"Ils l’ont jeté par terre et l’ont roué de coups, même dans le visage. Il a perdu connaissance", a raconté sa mère, Paula Pinxten, à RTL Info. Kevin est "un patient épileptique grave", a-t-elle précisé. Cette agression a laissé de nombreuses séquelles à Kevin, bénévole depuis six mois dans ce parc des Flandres.

"Il a maintenant une commotion cérébrale. Un de ses yeux ne s’ouvre plus. L’orbite de l’œil est fracturée, sa mâchoire supérieure aussi. Comme son œil est gonflé, son nez est complètement bouché. Certaines dents bougent", a relaté Paula Pinxten. Le jeune homme a pu sortir de l'hôpital vendredi dernier, mais devra toutefois subir six à huit semaines de convalescence, précisent nos confrères. Mais les séquelles sont aussi psychologiques, insiste sa mère qui a confié que Kevin était très anxieux depuis son agression.

La police a identifié et entendu cinq des agresseurs présumés, tous mineurs, et en a relâché quatre. Le cinquième, âgé de 15 ans, est soupçonné d'être à l'origine de l'agression. Il a été arrêté et devrait prochainement être présenté à un juge de la jeunesse.