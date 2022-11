Agent du fisc tué : un dernier hommage poignant à Ludovic Montuelle

Ludovic Montuelle, 43 ans, a été tué à coups de couteau par un entrepreneur, brocanteur, alors qu'il effectuait avec une collègue un contrôle fiscal à son domicile de Bullecourt, près d'Arras.

L'un de ses frères, ému, a évoqué le parcours exemplaire et le "sens de l'engagement" de cet agent, petit-fils de mineur polonais, qui était chef de la Brigade de Vérification du Pas de Calais. "Tu n'as jamais regretté la voie des impôts et le contact du terrain. Tu as été arraché sauvagement à nos vies, nous n'oublierons jamais" a -t-il souligné durant la cérémonie.

Sa compagne, Sophie Philippe, a également évoqué un homme "doux et calme, confronté à une violence inqualifiable". "Tu as été courageux jusqu'au bout pour protéger la vie de ta collègue et la tienne" a-t-elle confié tout en rappelant les derniers mots de ce fonctionnaire avant le drame : "ne t'inquiète pas, ça va aller mon ange!".

À la sortie du cercueil, la Légion d'Honneur reçue à titre posthume a été présenté sous des airs des Beatles, le groupe préféré du fonctionnaire.

Des collègues toujours sous le choc

De nombreux collègues, agents des impôts, d'Arras ou d'autres villes du Nord qui ont côtoyé Ludovic Montuelle était également présent. "C'est un choc, nous ne sommes pas préparés à un tel drame, souligne un ancien collègue de Cambrai. On ne fait pas ce travail pour finir comme cela."

Cet inspecteur des finances avait été retrouvé inanimé le 21 novembre dernier au domicile de Sandy Théron, entrepreneur de 46 ans, auquel il rendait visite. Sa collègue qui l'accompagnait avait été également séquestrée mais s'en est sortie saine et sauve. Le brocanteur, suspecté selon le procureur d'Arras d'avoir prémédité son geste, s'était donné la mort dans une de ses dépendances.

