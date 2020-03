Bas-Rhin : enquête pour des suspicions de violences dans deux centres éducatifs

et AFP

Une enquête pour "violences aggravées" a été ouverte après des suspicions de violences envers des adolescents placés dans des centres éducatifs renforcés du Bas-Rhin, a déclaré le parquet de Colmar ce jeudi 12 mars.

"Une enquête pénale est ouverte pour les violences alléguées dans deux" centres éducatifs renforcés, a indiqué Agnès Robine, procureure de la République adjointe de Colmar, confirmant une information du magazine L'Obs. Cette enquête préliminaire pour "violences aggravées" a été confiée à la gendarmerie, a-t-elle précisé.

L'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation (Arséa), qui gère les deux centres, n'avait pas réagi jeudi 12 mars en milieu d'après-midi. Les faits se seraient produits dans les centres de Breitenbach et d'Urbeis qui accueillent des adolescents de 13 à 17 ans "en rupture de lien social, marginalisés, sans repère", indique l'Arséa sur son site.

"Une grosse balayette" à un adolescent

Cet accueil se fait dans le "cadre légal régissant l'accompagnement de mineurs (...) et du cahier des charges" élaboré par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), précise l'Arséa.

L'Obs a publié en fin de semaine dernière sur son site un document sonore dans lequel un homme, présenté comme un éducateur, explique avoir "mis une grosse balayette" à un adolescent de l'un des centres. Et jeudi, le magazine a publié dans son édition papier un long article illustré de plusieurs photos montrant notamment un enfant à qui l'on rase les cheveux et les sourcils.

Insultes et violences physiques seraient monnaie courante dans ces deux centres, affirme le magazine, qui a recueilli plusieurs témoignages en ce sens. Le centre de Breitenbach est décrit par des salariés comme "une arène de fauves" dans laquelle les adolescents sont devenus "les jouets de certains adultes" et leur "défouloir" alors qu'à Urbeis, une psychologue affirme avoir vu un adolescent selon lequel les "deux traces rouges" qu'il avait "au niveau du cou" avait été faite par un éducateur qui l'avait "étranglé".

Un jeune de 17 ans aurait été "battu, giflé" et "poussé violemment" après avoir refusé de finir un bol de lait. Sa plainte aurait été classée sans suite, affirme le magazine. Sur les 24 éducateurs exerçant sur les deux sites, "pas un n'est titulaire d'un diplôme d'éducateur PJJ", écrit encore L'Obs, selon lequel trois jeunes sont sur le point de déposer plainte.