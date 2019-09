et AFP

publié le 03/09/2019 à 12:24

Le pochoir du plus célèbre des artistes de rue se trouvait à l'arrière d'un panneau d'entrée d'un parking souterrain du Centre Pompidou, depuis le 25 juin 2018. Une oeuvre de Banksy a été dérobée. Elle représente un rat au museau masqué brandissant un crayon, et était protégé par une plaque de plexiglas.

Le Centre Pompidou "a constaté le vol" et explique avoir "déposé plainte mardi 3 septembre, pour vol et dégradation, au sein d'un espace relevant de son périmètre". "On présume que le panneau métallique a été découpé à la scie. Nous ne sommes pas propriétaires de l'oeuvre, c'est pour cela que nous portons plainte pour dégradation", a expliqué le service de communication du Centre Pompidou, joint par téléphone par l'AFP.

L'enquête a été confiée au commissariat du IVe arrondissement. Les œuvres de Banksy sont convoitées. "Une première tentative de dégradation ou de vol avait été interrompue en juillet 2018 par les agents de sûreté du Centre Pompidou, effectuant leur ronde autour du bâtiment", souligne le Centre Pompidou. Un autre pochoir de Banksy en hommage aux victimes du Bataclan a été volée le 26 janvier dernier.

Banksy est connu pour ses réalisations incognito, souvent de nuit, dans divers endroits. Des œuvres souvent engagées contre la société de consommation ou encore en faveur de la paix. Paris en compte une dizaine sur ses murs. Cet artiste très énigmatique, dont on ne sait rien, revendique ses pochoirs sur un compte Instagram.