publié le 19/10/2018 à 14:46

Le 5 octobre dernier, l'artiste Banksy réussissait un coup de génie : autodétruire son œuvre adjugée à plus d'un million d'euros pendant la vente aux enchères. Pourtant, on apprend mercredi, que l'opération ne s'est pas exactement passée comme l'avait prévu l'artiste.



Le britannique a posté une vidéo sur Youtube, dévoilant les coulisses de cette vente hors norme. On peut y voir la conception du cadre truqué, dans lequel était installé un broyeur, déclenché à distance par un complice. La vidéo montre également l'artiste, toujours anonyme, en train d'effectuer les répétitions de cette destruction où la toile est réduite en lambeaux dans son intégralité.

Or le jour de la vente, "La Fille au ballon", rebaptisée par la suite "L'amour est dans la poubelle", n'avait été détruite qu'à moitié. Le mécanisme s'est donc bloqué le 5 octobre au moment des enchères, perturbant les plans de l'artiste. Une défaillance finalement bien heureuse puisque l’œuvre, adjugée à plus d'un million d'euros, aurait déjà doublé de valeur selon les experts.

> Shredding the Girl and Balloon - The Director’s half cut