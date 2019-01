Banksy : son oeuvre en hommage aux victimes du Bataclan a été volée

publié le 26/01/2019 à 17:19

Une œuvre peinte par Banksy sur l'une des issues de secours du Bataclan, dans le 11ème arrondissement de Paris, a été dérobée dans la nuit de vendredi à samedi. L’œuvre, représentant une silhouette au visage triste, avait été réalisée par l'artiste britannique en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.



"C'est une profonde indignation qui nous anime aujourd'hui. L’œuvre de Banksy, symbole de recueillement et appartenant à tous : riverains, parisiens, citoyens du monde, nous a été enlevée" a tweeté l'équipe du Bataclan ce samedi dans l'après-midi. "L'artiste Banksy a offert cette œuvre d'art sur la porte de sortie de secours du Bataclan pour une raison ; celle de son choix d'artiste urbain et dans un élan d'hommage et de soutien" est-il encore écrit.

Le mystérieux artiste britannique avait en effet réalisé cette œuvre en juin 2018, pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 où 90 personnes ont perdu la vie dans la salle de concert.





Je trouve très triste que des personnes se la soient accaparée sans penser à ce que tout cela représente", a réagi le maire du 11e arrondissement François Vauglin contacté par LCI ce samedi. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire.

L’œuvre de @originaIbanksy hommage aux victimes du 13/11 a été volée. pic.twitter.com/FMHoobzRXm — Bataclan (@bataclan_) 26 janvier 2019