et AFP

publié le 25/09/2019 à 15:56

Dans la foulée de #MeToo, elle avait lancé le hashtag #BalanceTonPorc. Sandra Muller a été condamnée mercredi 25 septembre pour diffamation par le tribunal correctionnel de Paris. Elle était poursuivie par Éric Brion, ex-patron de la chaîne Equidia, qu'elle avait publiquement accusé de harcèlement sexuel.

Le 13 octobre 2017, la journaliste avait posté un tweet dans lequel elle invitait les femmes à raconter leurs expériences de harcèlement sexuel au travail. Elle, avait ensuite partagé la sienne, accusant Éric Brion de lui avoir dit : "Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit". Des milliers de femmes s'étaient ensuite emparées de ce hashtag pour dénoncer harcèlement, agressions sexuelles, et viols.

De son côté, Éric Brion avait déposé plainte pour diffamation en janvier 2018. Sandra Muller est aujourd'hui condamnée à verser 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice moral. Une "condamnation extravagante" et "hors du temps", a dénoncé son avocat Me Francis Szpiner auprès de France Info.