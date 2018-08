Asia Argento : "On s'attendait à ce que des dossiers sortent", dit Sandra Muller

et Thibaut Deleaz

publié le 21/08/2018 à 08:04

L'actrice Asia Argento, devenue le symbole du mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel, se retrouve en position d'accusée après des révélations du New York Times. Jimmy Bennett affirme avoir été agressé sexuellement par l'actrice quand il avait 17 ans. Selon le journal américain, elle lui aurait versé 380.000 dollars pour qu'il ne porte pas plainte.



Certains comme Tarana Burke, fondatrice du mouvement, craignent que les gens n'utilisent cette histoire "pour discréditer le mouvement #MeToo". L'avocat d'Harvey Weinstein, dont Asia Argento avait été l'une des premières à dénoncer les agissements, a d'ailleurs dénoncé l'hypocrisie de l'actrice.

"Ce n'est pas un coup dur", affirme au contraire Sandra Muller, fondatrice du mouvement #BalanceTonPorc en France, sur RTL. "On s'attendait à ce que des dossiers sortent, car Weinstein a fait énormément d'enquêtes sur ses employés, sur les actrices..."

Pour elle, l'accusation portée à l'encontre d'Asia Argento ne remet pas en cause tout un mouvement, ni le travail que l'actrice a fait. "Elle a abandonné sa carrière d'actrice et de réalisatrice" pour se consacrer à la lutte contre le harcèlement sexuel.



"C'est une femme intelligente et investie", explique Sandra Muller, qui la voit mal cacher cette histoire alors qu'elle lançait #MeToo. "Elle ne peut pas lancer un mouvement en ayant elle-même des casseroles."