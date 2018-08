publié le 02/08/2018 à 12:59

Aéroport de Paris (ADP) a déposé plainte jeudi 2 août contre 14 individus impliqués dans la rixe intervenue la veille à l'aéroport d'Orly, à laquelle les rappeurs Booba et Kaaris et leurs entourages ont participé, a annoncé une porte-parole à l'AFP. Les deux rappeurs sont concernés par cette plainte.



Les motifs de la plainte sont "trouble à l'ordre public" avec préjudice d'image et financier et "mise en danger de la vie d'autrui" car "la rixe a empêché la mise en place d'un périmètre de sécurité autour d'un bagage abandonné", a-t-elle précisé.

Mercredi 1er août, les rappeurs Booba et Kaaris, ainsi que leurs proches se sont frappés violemment dans une salle d'embarquement du hall 1 du terminal ouest, au milieu de passagers médusés, voire pour certains effrayés.

L'avocat de Kaaris, Me Arash Derambarsh, l’avocat qui assure sa défense avec Me Yassine Yakouti invoque une "en situation de légitime défense". Il parle de "guet-apens". Les deux rappeurs ont pourtant longtemps été proches et ont même collaboré sur plusieurs titres. Une enquête est ouverte pour déterminer le motif de cette altercation.