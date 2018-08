publié le 01/08/2018 à 22:01

En quelques minutes, les vidéos de la violente bagarre entre Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly ont été largement publiées sur les réseaux sociaux, mercredi 1er août. On y voit les deux rappeurs et plusieurs de leurs proches se frapper violemment dans une salle d'embarquement du hall 1 du terminal ouest, au milieu de passagers médusés, voire pour certains effrayés. Finalement, treize personnes, dont Booba et Kaaris, ont été interpellés et une enquête a été ouverte.



Difficile en regardant ces vidéos d'imaginer qu'il y a encore quelques années ces deux-là étaient amis. Car Booba, 41 ans, et Kaaris, 38 ans, se connaissent depuis 2011.

Alors que le premier est déjà l'un des artistes les plus influents du rap français, il invite Kaaris sur Kalash, l'un des titres de son disque Futur 2.0, sorti en 2012. Une collaboration que Kaaris a qualifié de "détonateur" pour sa propre carrière.

Des mois de provocations

Mais dans le rap, les inimitiés sont nombreuses, et c'est celle entre le Duc de Boulogne et La Fouine qui va briser l'amitié des deux hommes. Booba reproche en effet à Kaaris de ne pas l'avoir soutenu dans ce différend.



En 2014, les choses ne s'arrangent pas. Début mars dans une impro sur Skyrock le rappeur originaire de Sevran lâche au micro : "Tu es numéro 1, je n'ai pas le choix, je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel pour que tous me voient tuer le roi". Une référence à peine voilée à celui qui l'a fait connaître.



Les choses semblent pourtant s'apaiser puisqu'en 2015 Booba explique dans une interview accordée au Parisien que "Kaaris, c'est mon enfant mais je ne l'ai pas déclaré à la mairie".



Mais visiblement les rancunes sont bien tenaces puisqu'après des mois de provocations sur les réseaux sociaux, parfois accompagnées de photomontages douteux, les deux hommes ont décidé d'en venir aux mains, au beau milieu d'un aéroport.