Les rappeurs Booba et Kaaris

publié le 01/08/2018 à 19:12

Scène surréaliste à l'aéroport d'Orly ce mercredi 1er août dans l'après-midi. Booba et Kaaris se sont battus en plein milieu du Hall 1 d'Orly Ouest pour un motif encore un peu flou. Une bagarre générale a alors éclaté sous les yeux médusés et les téléphones portables des passagers en attente de leurs vols, sortis pour immortaliser la scène. Le Hall a même dû être brièvement fermé, ce qui a entraîné le retard de certains vols.



La bagarre a duré une bonne dizaine de minutes avant l'intervention des forces de l'ordre. Les deux rappeurs et les 9 membres de leurs entourages respectifs ont été placés en garde à vue. Tous les deux devaient embarquer sur le même vol, direction Barcelone, pour y donner un concert dans deux boîtes de nuit différentes.

Le motif de leur altercation reste pour l'heure inconnu, mais depuis bientôt 5 ans, les deux stars du rap se vouent une haine réciproque. Désormais une enquête est ouverte et les deux hommes devraient passer la nuit dans deux cellules séparées en garde à vue.

